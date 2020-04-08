Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Из аэропорта "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") вылетел самолет Нацгвардии с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", - говорится в сообщении.

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По его словам, это жест дружбы и благодарности со стороны Украины, ведь итальянские врачи каждый день борются за жизни украинцев из нашей многочисленной диаспоры.

"Карантин в Италии дает результаты. Но опоздание с его введением уже стоило жизней 17 тысячам итальянцев", - отметил Геращенко.

Кроме того, замглавы МВД подчеркнул, что в целом на сегодня спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.

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