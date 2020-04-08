Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Из аэропорта "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") вылетел самолет Нацгвардии с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", - говорится в сообщении.

По его словам, это жест дружбы и благодарности со стороны Украины, ведь итальянские врачи каждый день борются за жизни украинцев из нашей многочисленной диаспоры.

"Карантин в Италии дает результаты. Но опоздание с его введением уже стоило жизней 17 тысячам итальянцев", - отметил Геращенко.

Кроме того, замглавы МВД подчеркнул, что в целом на сегодня спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульные задержали пьяную киевлянку на Мерседесе, ездившую со скоростью 200 км/час: "Колхозники, сука, с деревни, бл#дь, которые и на метро не ездили, пишут мне какую-то дичь". ВИДЕО

Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко 01
Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко 02
Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко 03
Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко 04
Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко 05

Коронавирус и карантин
Италия карантин помощь Геращенко Антон COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+29 Підлога Маккартні
У зеленского и авакова дача и присадыбна дилянка в Италии. Вот он и старается Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1718
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08.04.2020 09:19
+17 Ярослав Викторович
Звездец... Нашим пенсам выродить несчастную 1000 не могут. А перед Италией выпендриваемся... благодетели. Даже американцы так не раскидываются помощью.
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08.04.2020 09:16
+14 Павел Яременко
Мудаки! Кто нам, простым украинцам, будет помогать?
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08.04.2020 09:16
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