Начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области задержан на взятке в 50 тысяч долларов, - НАБУ. ФОТОрепортаж

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Детективами НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины разоблачен на получении 50 тыс. долл. США взятки руководитель следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что он требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от собственника частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.

Сотрудника налоговой милиции и посредника задержали сразу после передачи им 50 тыс. долл. США.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и об избрании меры пресечения. Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Получение взятки).

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, задержан начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области Александр Чепель.



Фото: НАБУ