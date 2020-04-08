Блогерша из Киева по заданию РФ распространяла фейки о коронавирусе и пропагандировала сепаратизм, - СБУ. ФОТО

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли в столице деятельность блогерши, которая на персональных страницах в интернете размещала публикации с пропагандой сепаратизма, призывами к изменению границ территории нашего государства и распространяла фейки о коронавирусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Киевлянка по заданию кураторов из России пыталась дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине. С этой целью блогерша размещала в сети ложную информацию о пандемии COVID-19, а также искривленные факты о ситуации в нашей стране накануне Дня победы над нацизмом.

Для подготовки деструктивных материалов агитаторша использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и распространяла собственные публикации на аудиторию в несколько десятков тысяч пользователей интернета.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы следователи спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Деятельность пророссийской блогерши расследуется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

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Блогерша из Киева по заданию РФ распространяла фейки о коронавирусе и пропагандировала сепаратизм, - СБУ 01

Коронавирус и карантин
карантин Киев СБУ сепаратизм фейк COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+11 133133
Танюха !!!!!

Лайф !!!
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08.04.2020 13:55
+9 133133
Она не была замечена в сепаратизме.


агитировавшие за ЗЕ по умолчанию сепары
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08.04.2020 14:17
+8 dima damage
сепаратизм...вот чем может россия привлечь украинцев, не знаю... но некоторые ведутся, нельзя россии прощать ее зло. они не заслуживают ничего из того что имеют.
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08.04.2020 13:55
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