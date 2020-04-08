Группа военнослужащих производила амфетамин и каннабис для продажи своим сослуживцам. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, группа военнослужащих осуществляла незаконное изготовление психотропного вещества - амфетамина и каннабиса и систематически сбывала их военнослужащим.
Сейчас организаторы группы задержаны после реализации очередной партии наркотических средств. Ее участникам готовится сообщение о подозрении по факту незаконного сбыта психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Принимаются меры по избрании им меры пресечения.