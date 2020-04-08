Группа военнослужащих производила амфетамин и каннабис для продажи своим сослуживцам. ФОТО

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наркотики

Правоохранители разоблачили схему незаконного изготовления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ военнослужащими среди своих сослуживцев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, группа военнослужащих осуществляла незаконное изготовление психотропного вещества - амфетамина и каннабиса и систематически сбывала их военнослужащим.

Сейчас организаторы группы задержаны после реализации очередной партии наркотических средств. Ее участникам готовится сообщение о подозрении по факту незаконного сбыта психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Принимаются меры по избрании им меры пресечения.

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Группа военнослужащих производила амфетамин и каннабис для продажи своим сослуживцам 01
Группа военнослужащих производила амфетамин и каннабис для продажи своим сослуживцам 02

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Топ комментарии
+8 Вася Шевченко f77d76ba
масштаб впечатляет...
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08.04.2020 14:10
+5 Mischa 3e4031c4
Как иможно изготовить каннабис?.Видно я отстал от жизни.
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08.04.2020 14:16
+3 Антип61
А теперь о самом страшном - они это все делали без масок и респираторов!
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08.04.2020 14:16
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