На Одесчине морские пехотинцы провели учения по захвату побережья и уничтожению артбатареи противника. ФОТОрепортаж

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В Одесской области возле поселка Николаевка прошли учения подразделений морской пехоты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования морской пехоты.

Личный состав отдельного батальона морской пехоты совершил десантирование с моря, для того чтобы взять под контроль участок побережья и обеспечить продвижение основных сил. При этом морпехи должны были уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника.





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В ходе операции по корабля Военно-Морских Сил ВСУ десантировались три группы морских пехотинцев со штатным вооружением. В то же время в нескольких километрах от берега с двух вертолетов морской авиационной бригады безпарашутним способом десантировалось еще два взвода. Наладив взаимодействие между всеми группами, морские пехотинцы уничтожили наблюдательный пост, подразделения охраны артбатареи, а затем и саму артиллерию.







Во время практических действий в подразделения постоянно поступали различные вводные от руководства учений. Например, на пути одного из подразделений оказалась заминирована местность, а одно из отделений внезапно попало в засаду. Поэтому командиры на местах должны были действовать быстро, принимать правильные решения, чтобы выйти из ситуации без потерь и максимально эффективно продолжить выполнение задачи.

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