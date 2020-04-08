Украина получит 190 миллионов евро в рамках поддержки Евросоюзом стран Восточного партнерства, - еврокомиссар Варгеи. ИНФОГРАФИКА

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Европейский союз выделит 962 миллиона евро странам Восточного партнерства для борьбы со вспышкой коронавируса. Из них Украине - 190 миллионов евро.

Об этом сообщил в Twitter еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, информирует Цензор.НЕТ.

"В поддержку наших восточных партнеров в борьбе против коронавируса региональные и двусторонние фонды были перенаправлены как часть ответа "Команды Европы", они составят 962 миллиона евро для немедленных потребностей и для уменьшения социально-экономического ущерба", - говорится в публикации.

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На сайте Еврокомиссии уточняется, что в рамках "Команды Европы" ЕС мобилизует для стран Восточного партнерства 80 миллионов евро. В частности, 30 миллионов евро пойдут на закупку и поставку медицинских приборов и оборудования.

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Евросоюз дополнительно выделит 11,3 миллиона евро малых грантов для поддержки гражданского общества. Например, проектов, связанных с организацией дистанционного обучения.

100 миллионов евро пойдут на поддержание малых и средних предприятий.