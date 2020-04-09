Сообщение о минировании Александровской больницы оказалось ложным: эвакуировали более 100 человек. ФОТОрепортаж

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Информация о минировании 10 отделения (кардиология) Александровской больницы в Киеве не подтвердилась.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. На момент обследования заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.

Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание псевдоминера.

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Сообщение о минировании Александровской больницы оказалось ложным: эвакуировали более 100 человек 01
Сообщение о минировании Александровской больницы оказалось ложным: эвакуировали более 100 человек 02
Сообщение о минировании Александровской больницы оказалось ложным: эвакуировали более 100 человек 03
Сообщение о минировании Александровской больницы оказалось ложным: эвакуировали более 100 человек 04
Сообщение о минировании Александровской больницы оказалось ложным: эвакуировали более 100 человек 05

Фото - "Киев Оперативный"

Сообщение о минировании Александровской больницы оказалось ложным: эвакуировали более 100 человек 06

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Топ комментарии
+6 Вольф Ларсен
Эту тварь нужно найти!
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09.04.2020 09:34
+2 Владислав Обужеванний
Этому шутнику надо руки ампутировать в Александровской больнице за такие шутки, шоб больше не названивал!
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09.04.2020 09:41
+2 Alex Stierlitz
так...так...руSSкій мір не може заспокоїтись!

а взагалі я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, труханови, венедіктови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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09.04.2020 09:45
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