Call-центр, который финансировался с территории РФ, разоблачен на Черкасщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность call-центра, который работал на запрещенную российскую поисковую систему "Яндекс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму по предоставлению услуг диспетчерской связи "Яндекс Такси" в странах Средней Азии и Европы.

Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины коммерсанты официально не трудоустраивали работников и рассчитывались с ними в "конвертах". Кроме этого во время пандемии COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами.

В ходе обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра. Также обнаружена компьютерная техника с программными продуктами, разработанными и предоставленными в пользование российским "Яндексом".

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации и деятельности call-центра.

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Call-центр, который финансировался с территории РФ, разоблачен на Черкасщине, - СБУ 01
Call-центр, который финансировался с территории РФ, разоблачен на Черкасщине, - СБУ 02
Call-центр, который финансировался с территории РФ, разоблачен на Черкасщине, - СБУ 03

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