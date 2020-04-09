В центре Одессы обрушилась стена старинного дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5982 27

Спасатели разбирают завалы дома.

В центре Одессы на углу Канатной и переулка Нахимова обрушился старинный дом, ифнормации о пострадавших пока нет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Сообщается, что обрушился памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 году. На днях в этом доме начались работы, нежилое левое крыло было ограждено, когда произошло обрушение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Владелец затонувшего в Одессе танкера Delfi поднимет судно за свой счет, - Офис Генпрокурора

Также сообщается, что рабочие не пострадали. Однако не исключено, что могло завалить прохожего, на месте работают спасатели ГСЧС. В связи с этим переулок Нахимова и начало улицы Канатной перекрыты.

Ремонтные работы в здании были санкционированы облгосадминистрацией.

В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 01
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 02
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 03
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 04
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 05
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 06
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 07
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 08
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 09
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 10

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7 bezmegh
Він не старовинний,він старий й гнилий...
показать весь комментарий
09.04.2020 11:42
+5 Bigukrman я
а почему на крыше построили дополнительно только один этаж? нормальные пацаны на ракушняк по 5 этажей лепят и ничё, главное чтоб ветер не сильно дул.
показать весь комментарий
09.04.2020 11:50
+4 Иван Пупкин 2c075116
Ракушняк.
показать весь комментарий
09.04.2020 11:43
Смотреть комментарии