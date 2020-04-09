Фермер на Харьковщине нанес ущерб на 65 млн незаконной добычей песка. ФОТОрепортаж

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Добыча песка фермером в Харьковской области причинила государству ущерб на сумму более 65 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, руководитель фермерского хозяйства, не имея разрешения на пользование земельными участками для использования недр и надлежащим образом оформленной лицензии на добычу полезных ископаемых, без горного отвода и плана разработки месторождения полезных ископаемых с июля по ноябрь 2019 незаконно добывал песок в Волчанском районе Харьковской области. Он создал два карьера средней глубиной более 6,5 м и около 4 м. В дальнейшем добытый песок реализовывался гражданам в виде товарной продукции.

Проведенные инженерно-экологическая и судебно-экономическая экспертизы показали, что несанкционированной добычей песка создана опасность для окружающей среды, в результате чего государству причинен ущерб на сумму свыше 65,3 млн грн.

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