Масштабный лесной пожар на Черниговщине тушат с помощью самолетов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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Возле села Сорокошичи Козелецкого района Черниговщины продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. Для тушения привлекается авиация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Черниговщины.

8 апреля в 13:20 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре сухой растительности и настила в лесу возле с. Сорокошичи Козелецкого района. Наблюдаются отдельные очаги горения на общей площади около 140 га.

К тушению пожара привлечены 165 работников и 34 единицы техники, из них от УГСЧС - 16 единиц техники, 66 человек личного состава.

Также, для тушения пожара задействованы 3 самолета Ан-32П специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

Авиацией ГСЧС Украины осуществлено три сброса воды. Тушение пожара продолжается.

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