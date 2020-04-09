Пограничники начали использовать переданные Францией вертолеты Airbus Helikopters H125. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Два вертолета Airbus Helikopters H-125, которые Государственная пограничная служба Украины получила в начале этого года, поступили в распоряжение на границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Оба вертолета пока используются для обучения летного состава и технического персонала Одесской и Харьковской авиаэскадрилий. В настоящее время летным составом эскадрилий проводятся наземные тренировки, проверка теоретических знаний и выполнения учебно-тренировочных полетов на новых вертолетах. Эти полеты будут происходить в том числе и у госграницы, поэтому пограничники смогут не только осваивать современную технику, но и одновременно осуществлять воздушный мониторинг границы", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе напомнили, что в рамках выполнения межправительственного соглашения с Французской Республикой и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты, Украина должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники. Из них Госпогранслужба Украины получит 24 новых вертолета.

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Пограничники начали использовать переданные Францией вертолеты Airbus Helikopters H125 01
Пограничники начали использовать переданные Францией вертолеты Airbus Helikopters H125 02
Пограничники начали использовать переданные Францией вертолеты Airbus Helikopters H125 03
Пограничники начали использовать переданные Францией вертолеты Airbus Helikopters H125 04
Пограничники начали использовать переданные Францией вертолеты Airbus Helikopters H125 05

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Пограничники начали использовать переданные Францией вертолеты Airbus Helikopters H125 06
Пограничники начали использовать переданные Францией вертолеты Airbus Helikopters H125 07
Пограничники начали использовать переданные Францией вертолеты Airbus Helikopters H125 08
Пограничники начали использовать переданные Францией вертолеты Airbus Helikopters H125 09

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Топ комментарии
+11 уаыау
Не переданные Францией , а купленные у Франции за деньги налогоплательщиков...
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09.04.2020 12:58
+3 Йцу Кенг 07b0c614
впечатлит, когда мне AH-64 покажут......
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09.04.2020 13:03
+2 SergTranscarpathian
дивись
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 - Цензор.НЕТ 7384
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09.04.2020 13:07
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