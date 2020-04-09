Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве. ФОТОрепортаж

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Днем в четверг, 9 апреля, на ул. Лазурной в Николаеве автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Novosti-N.

По словам очевидцев, водитель "Фольксвагена", сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус. На момент аварии Ляшко в автомобиле не было.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Автомобиль "Фольксваген Пассат", попавший в ДТП, предоставлен в распоряжение Виктора Ляшко Николаевской облгосадминистрацией на время его пребывания в городе Николаеве.

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Фото: сайт Novosti-N