Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве. ФОТОрепортаж

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Днем в четверг, 9 апреля, на ул. Лазурной в Николаеве автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Novosti-N.

По словам очевидцев, водитель "Фольксвагена", сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус. На момент аварии Ляшко в автомобиле не было.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве 01

Автомобиль "Фольксваген Пассат", попавший в ДТП, предоставлен в распоряжение Виктора Ляшко Николаевской облгосадминистрацией на время его пребывания в городе Николаеве.

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Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве 02
Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве 03
Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве 04
Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве 05
Фото: сайт Novosti-N

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Топ комментарии
+13 mrSmith
Журналисты явно превысили скорость парковки!
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09.04.2020 13:49
+7 Вальд Ще
Не дня без приключений,
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09.04.2020 13:49
+7 Стрелок
бл... и тут обосрались... ну что за люди... в полупустом городе найти микрик журналистов и врезаться в него. феерические дятлы
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09.04.2020 13:56
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