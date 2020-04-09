Снаряд наемников РФ попал во двор местной жительницы на Луганщине, пострадавших нет, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

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Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Применив минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, российские оккупанты подвергли опасности местных жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения.

Сегодня, вражеский заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома. К счастью, никто не пострадал.

Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей подразделения Объединенных сил открыли огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и АГС. Потерь нет, - Минобороны

Снаряд наемников РФ попал во двор местной жительницы на Луганщине, пострадавших нет, - штаб ОС 01
Снаряд наемников РФ попал во двор местной жительницы на Луганщине, пострадавших нет, - штаб ОС 02
Снаряд наемников РФ попал во двор местной жительницы на Луганщине, пострадавших нет, - штаб ОС 03
Снаряд наемников РФ попал во двор местной жительницы на Луганщине, пострадавших нет, - штаб ОС 04
Снаряд наемников РФ попал во двор местной жительницы на Луганщине, пострадавших нет, - штаб ОС 05
Снаряд наемников РФ попал во двор местной жительницы на Луганщине, пострадавших нет, - штаб ОС 06

Операция Объединенных сил
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Топ комментарии
+4 Temprary FD
Ну че бабка путин пришел, встречай. Накрывай стол
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09.04.2020 16:41
+3 Frol Fedoroff
Как показывает последний опрос, на Донбассе 40% населения пострадавших "на голоу" Эти 40: до сих пор считают, что на Донбассе украинцы воюют с украинцами. И руцький телевизор сильнее всяких доказательств и фактов.
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09.04.2020 16:46
+2 Ольга Мартынюк 8c212b17
Ну чего пенять, как просили рашу прийти .
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09.04.2020 16:44
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