Снаряд наемников РФ попал во двор местной жительницы на Луганщине, пострадавших нет, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

650

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Применив минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, российские оккупанты подвергли опасности местных жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения.

Сегодня, вражеский заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома. К счастью, никто не пострадал.

Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей подразделения Объединенных сил открыли огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и АГС. Потерь нет, - Минобороны











