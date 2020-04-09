Схема присвоения 5,7 млн грн помощи родственникам умерших пенсионеров разоблачена на Донетчине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

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Разоблачена преступная группа лиц, которые мошенническим путем завладели государственными средствами помощи для родственников умерших пенсионеров. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 190 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что в период с марта 2019 по январь 2020 двое жителей временно оккупированной территории Донецкой области предоставляли жителю г. Бахмутт информацию и копии документов об умерших пенсионерах в так называемой "ДНР". В дальнейшем он за денежное вознаграждение оформлял у нотариуса фиктивные доверенности от родственников умерших и передавал документы своим сообщникам в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Благодаря преступной схеме в карманы участников группы попадали пенсии умерших граждан и денежная помощь, выделенная на погребение в виде наследства. За 11 месяцев они успели подделать более 100 доверенностей, завладев, по предварительным данным, почти 5,7 млн грн.

В ходе обысков у фигурантов обнаружены и изъяты пенсионные дела и нотариальные доверенности, денежные средства (около 8000 долларов США, 6450 евро, почти 80 000 грн), мобильные телефоны, системные блоки, банковские карты, флэш-карты и "черновые записи" , а также автомобиль.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

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