Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Прокуроры Офиса генерального прокурора 8 и 9 апреля 2020 года провели два следственных эксперимента в уголовном производстве по фактам организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства в ноябре 2013 - феврале 2014 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора 01

Эксперименты были проведены совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, а также с представителями потерпевших.

"В частности, во время проведения следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по имеющимся видео- и фотоматериалам уточнены сведения об обстоятельствах убийства 20 февраля 2014 года одного из пострадавших. Установлено несколько мест получения им ранений и наиболее вероятно воспроизведено положение его тела на местности.

Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР. ФОТО

Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора 03

Также участники следственного действия получили дополнительную информацию о перемещении и местоположении правоохранителей, находившихся 20 февраля 2014 года на ул.Институтской и применявших огнестрельное оружие против участников акций протеста", - говорится в сообщении.

Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора 04
Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора 05

Также смотрите: Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Расследование преступлений на Майдане
преступления против Майдана Офис генерального прокурора
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Топ комментарии
+5 Ali Hasan
І отримали результати цих експериментів, де винними зроблять майданівців.
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09.04.2020 19:55
+4 Виктор Стеценко 216e0192
Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9581
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09.04.2020 20:01
+3 Сергей Трофимов 7c913dc7
Обвиняемых на Россию передали, теперь так и скажут - "майдановцы сами себя постреляли"...
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09.04.2020 20:02
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