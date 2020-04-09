Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов "Сани". ФОТОрепортаж

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Подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты провело тактико-специальные учения с боевой стрельбой из 120-миллиметровых минометов 2С12 "Сани".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Минометные расчеты отработали ведение огня из открытых и закрытых позиций.







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Морские пехотинцы продемонстрировали умения и практические навыки в работе на штатным вооружением и военной техникой.







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