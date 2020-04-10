"Улица-призрак" Чавдар в Киеве, где в прошлом году в яме застрял пассажирский автобус, снова вся глубоких выбоинах. ФОТОрепортаж

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На улице Елизаветы Чавдар на столичных Осокорках, известной на весь Киев ужасным состоянием асфальтового покрытия, после прошлогоднего ремонта снова образовались глубокие выбоины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Казанский пишет на странице в сети Facebook.

"С улицей Чавдар творятся какие-то странные дела. Если помните, я уже писал о ней раньше. Это улица-призрак, которой нет на балансе города, и из-за этого она долгое время не ремонтировалась" - написал он.

Вместе с тем, Казанский отметил, что после нескольких постов его постов в соцсти Facebook с описанием проблемы, а также личной встречи с мэром Кличко, в мае прошлого года ямы на ул. Чавдар все-таки залатали. По его словам, тогда же мэр пообещал взять улицу на баланс и провести полноценный ремонт, но этого так и не случилось. Поэтому за зиму на месте старых латок снова образовалось несколько больших ям и улица снова стала труднопроходимой.

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"Недавно кто-то написал на асфальте краской КличкО чОрт, таким образом, чтобы ямы были вместо буквы О. А сегодня утром ямы принялись спешно латать прямо под дождем, укладывая асфальт в лужи", - отметил журналист.

Позже журналист извинился перед своими подписчиками за то, что предыдущим постом случайно ввел их в заблуждение, поскольку ямы на улице Чавдар никто не залатал: "Оказывается, это просто мусор убирают".

"Прямо заколдованная улица. На баланс города ее не берут. Нормально отремонтировать асфальт из-за этого нельзя. А убирать мусор почему-то можно. То есть, в одном случае улица для коммунальных служб видима, а в другом - нет", - написал он.

Также Казанский опубликовал соответствующие фото:

"На фото вы видите состояние асфальта после прошлогоднего ремонта. Меньше чем за год снова образовались глубокие выбоины. Самую большую яму народ засыпал строительным мусором самостоятельно ещё зимой. Но недавно возникли новые", - написал он.

"Какой-то сюрреализм. Уже тянет сценарий для комедийного сериала написать. Такого сюжета в другой стране не придумают, потому что нигде больше нет такого маразма", - резюмировал Казанский.

Напомним, в мае прошлого года, в Дарницком районе Киева на улице Елизаветы Чавдар в огромной яме посреди дороги застрял пассажирский автобус. Также там регулярно повреждаются легковые авто.





Фото: Казанский/Facebook





