ГБР сообщает об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия. Экс-нардеп заявляет, что это ее легальное оружие. ФОТОрепортаж

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Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"10 апреля 2020 г. следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемой (Татьяны Чорновол. - Ред.). В ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны", - говорится в сообщении ГБР.

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Сама экс-нардеп заявила, что это легальное оружие, на которое она имеет разрешение. "У меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать", - уточнила Чорновол.











Как ранее сообщал "Цензор.НЕТ", обыск в доме экс-нардепа Татьяны Чорновол происходил в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014 года, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом. В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.