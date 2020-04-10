Полицейский вымогал взятку за работу предприятия во время карантина на Харьковщине. ФОТО

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Сообщено о подозрении начальнику отделения одного из отделов ГУ НП в Харьковской области по факту предложения предоставить неправомерную выгоду для себя за несовершение действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения (ч. 1 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В марте этого года полицейский узнал, что предприятие, осуществляющее оптовую торговлю металлолом, продолжает вести предпринимательскую деятельность, несмотря на установленный на территории Украины карантин и запрет работы субъектов хозяйствования, который предусматривает прием посетителей (постановление Кабинета министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2").

Правоохранитель встретился с руководителем цеха предприятия и сообщил, что в случае предоставления ему 15 тыс. грн и далее ежемесячно по 2 тыс. грн, предприятие сможет продолжить свою работу, несмотря на установленные карантином ограничения, а его работников не будут привлечены к административной ответственности.

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