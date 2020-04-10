Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Журналисты расследовательской программы "Схемы" зафиксировали, как люди без должностей в Министерстве здравоохранения вывозят из ведомства медицинские средства, включая тесты на Covid-19 с китайского груза.

Об этом говорится в расследовании журналистов, передает Цензор.НЕТ.

"Журналисты заметили, как главный санитарный врач страны здоровается с мужчиной, который только что загрузил ему в багажник коробку, похоже, с какими-то медицинскими изделиями", - говорится в расследовании.

Журналисты напоминают, что 23 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыл первый самолет из Китая, который доставил "тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще многое необходимого".

"А за два дня, 25 марта журналистам удалось зафиксировать, как часть этих тестов отгрузили с авто Центра общественного здоровья. По данным источников "Схем" на таможне, экспресс-тесты именно этого бренда - китайской AmonMedCAS - закупило министерство. И именно Минздрав является их единственным импортером за последние 2 месяца", - пишут журналисты.





Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова отметила в Facebook, что если ранее Минздрав "не покупал лекарства, то теперь раздвигают по своим элитных тачках коробки с тестами, которые прилетели из Китая и должны поехать в регионы".

"Это дно, когда людей в регионах не тестируют - а на видео коробки с китайской гуманитарной помощью пакуют в джипы!", - пишет Устинова.

По ее словам среди тех, кто это делает - Александр Чумак, "который имеет свое паркоместо на парковке Министерства здравоохранения - не то советник, не то эксперт, которые не вылезает из Минздрава. Классический решалово".

"Именно он угрожал мне и Olga Stefanyshyna отбить бошку, когда подали законопроект, который бы снизил цены на лекарства", - пишет депутат.

"Рядом с ним на втором фото Петр Багрий, который во времена Богатыревой выигрывал тендеры на сотни миллионов гривен в Минздраве, когда откаты там составляли 40%. Помню, как Чумак написал мне, почему я его к Багрию привязываю, он типа не его соратник. Странно - а фото и комментарии Багрия и Чумака говорят об обратном", - добавляет она.

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