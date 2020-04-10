Спасатели на Житомирщине не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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Несмотря на все введенные меры специалистами ГСЧС люди продолжают бесконтрольно выжигать сухую растительность на открытых территориях, от которых огонь ежедневно перекидывается на лесные массивы, жилые, хозяйственные и административные здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В частности, 9 апреля в 13:36 к спасателям поступило сообщение о возгорании сухой травы в с. Свитын Житомирского района.

По прибытию Государственной пожарно-спасательной части на место происшествия выяснилось, что огонь от сухой травы с поля распространился на лесополосу. Горение происходило на общей площади около 1 га. Первоначально спасатели сосредоточили свои силы на отражение огня от лесопосадки. В 14:11 пожар был локализован.

Пока бойцы ГСЧС поехали на дозаправку водой, на расстоянии около 100 м от места пожара кто-то снова подожег лесную подстилку. Сразу на место происшествия прибыли лесники. Также из-за ветренной погоды огонь добрался к трем недостроенным деревянным зданиям. На помощь были привлечены дополнительные силы и средства.

Совместными усилиями в 17:26 пожар удалось ликвидировать и не допустить переброски пламени на деревья и здания.

На ликвидации чрезвычайного происшествия работало 11 пожарных на двух автоцистернах и 3 лесника. Причины возникновения обоих возгораний устанавливаются.

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