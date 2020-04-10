ГАСИ выдала разрешение на строительство моста в Запорожье, - Кубраков. ФОТО

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Государственная архитектурно-строительная инспекция предоставила разрешение на начало строительства моста в Запорожье.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Алексанр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Деньги на первый этап работ на мосту выделены. Строительная площадка на объекте оборудована. И последний этап подготовки тоже преодолен – ГАСИ предоставила разрешение на начало строительных работ", - написал он.

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Как сообщалось, "Укравтодор" и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi (Анкара) в начале марта 2020 года подписали контракт на строительство моста в Запорожье.

Onur Taahhut стала победителем тендерной процедуры на строительство моста в Запорожье с предложением 11,918 млрд грн.

Согласно проекту строительства мост представляет собой магистраль длинной 9,1 тыс. м, которая связывает правобережную часть города с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через оба рукава р. Днепр и о. Хортица. Магистраль состоит из шести транспортных развязок в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения.



