Пожар под Чернобылем виден из космоса, - NASA. ФОТО

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Спутник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сфотографировал, как пожар в зоне отчуждения ЧАЭС выглядит из космоса.

Фото опубликовано на сайте NASA, информирует Цензор.НЕТ.

"Спутник Suomi NPP от NASA снял кадр пожара, вызванного человеком, у Чернобыльской атомной электростанции в Украине", - сказано в сообщении на сайте организации.

В ведомстве добавили, что площади пожаров составляют около 100 гектаров.

Отмечается что сам снимок был сделан еще 5 апреля.

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Напомним, 4 апреля спасателям поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

5 апреля там снова зафиксировали возгорание. По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.

Злоумышленник, по вине которого выгорели 5 га в Чернобыльской зоне, установлен. Ему вручили подозрение.

По состоянию на пятницу, 10 апреля, борьба с пожаром в лесничествах в зоне отчуждения продолжается шестые сутки. Согласно прогнозам, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух должен попасть в столицу, но угрозы здоровью киевлян он не несет.

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