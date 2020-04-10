Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Снова русофобия
Читайте на "Цензор.НЕТ": Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова
Совсем плохой стал...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия", - Путин сравнил коронавирус с проблемами древнерусской истории
Игорь Валерьевич лично сказал!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправковий тероризм. Як розгляд "антиколомойського" законопроєкту намагаються затягнути і чи існує план виходу
Самую малость поправим...
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Читайте на "Цензор.НЕТ": У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована
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На новый лад...
Конец карантина
Русские горки
Бункер
Вечный карантин
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