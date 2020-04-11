Порошенко передал в больницы Украины 20 тыс. защитных костюмов. ФОТОрепортаж

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Фонд Порошенко и компания "Рошен" передали в больницы Киева 8150 защитных костюмов, еще более 12 тыс. комплектов переданы в регионы.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"20 000 защитных костюмов для медицинских работников от пятого президента Украины Петра Порошенко уже доставлены из Китая, распределены и отправлены в больницы разных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Так, в больницы Киева передано 8150 зашитных костюмов, еще 2300 предоставлены медучреждениям Киевской области. В Черновицкую область направлены 3000 костюмов. В Винницкую область - 2200, в Черниговскую - 1650 штук. На Полтавщине - 400 костюмов.

В Тернопольскую и Ивано-Франковске области доставлены 700 костюмов. В больнице Львовщины и Одесчины направили 400 костюмов. В Ривненскую и Черкасскую области - 300 комплектов.

На Волынь, в Запорожье, Днепр, Сумы, Кропивницкий, Харьков, Хмельницкий и на Закарпатье передали 700 костюмов.

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"Врачи должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты. Компания "Рошен" заключила дополнительное соглашение, была осуществлена на этой неделе оплата, и общее количество защитных костюмов, которыми будут обеспечены украинские врачи, превышает 130 000 штук. Это даст возможность на первый период иметь надежную защиту, бахилы, маски, защитные костюмы, которые позволят защитить здоровье врачей", - сообщил Порошенко.











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Сообщается, что следующие партии защитных костюмов будут доставлены в Украину в течение апреля.

"Также за средства Фонда Порошенко восстанавливаются аппараты искусственной вентиляции легких в различных медицинских учреждениях по всей стране. Кроме того фонд приобрел комплекты реанимационного оборудования для больниц в Тернопольской области, Львове, Днепре, Виннице и Одессе - это мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцевые насосы, хирургические отсосы, ларингоскопы, а также специальные очки, маски, перчатки и другое необходимое снаряжение", - рассказали в пресс-службе политсилы.