Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи. ФОТОрепортаж

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Вечером в Страстную пятницу, которую католическая и протестантская церковь в этом году отмечали 10 апреля, Папа Римский Франциск I совершил Крестный ход по почти пустой площади Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

Обычно эта процессия, в которой ежегодно принимают участие тысячи паломников со всего мира, происходит у стен Колизея в Риме. Однако в этом году понтифика сопровождали только пять заключенных из тюрьмы из итальянского города Падуя, который сильно пострадал от эпидемии коронавируса, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

Участники процессии прошли от обелиска в центре площади до ступенек собора. Во время шествия были зачитаны медитативные размышления на тему страданий Христа. В этом году они были написаны заключенными в тюрьмах и семьей женщины, которая стала жертвой домашнего насилия, сообщили в Ватикане.

После шествия Франциск не произнес речь или молитву, как обычно, а всего несколько минут молча помолился. Так он почтил память жертв пандемии коронавируса.

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Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 01
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 02
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 03
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 04
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 05
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 06
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 07
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 08
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 09
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 10
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 11
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 12
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 13
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 14
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 15
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 16
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 17

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