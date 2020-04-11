В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ. ФОТОрепортаж

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"Мерседес" на полной скорости въехал в отбойник и перевернулся в кювет.

Авария произошла около 6:40 на автодороге "Киев-Чоп". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"На автодороге вблизи села Великая Омеляна водитель автомобиля "Mercedes-Benz C-Class", - 45-летний житель Закарпатской области, - не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет", — сказано в сообщении.

Водитель погиб на месте. Был ли он пьян, станет известно в результате судебно-медицинской экспертизы, отметили в полиции.

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Издание "Мукачево" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что погибший — Аттила Горват из села В. Бийгань, известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу Доки.

В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ 01
В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ 02
В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ 03
В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ 04
В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ 05

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Топ комментарии
+13 Ali Hasan
Органи зайняті Марусею Звіробій, Фединою, Чорновол... Не до Аттили сьогодні!
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11.04.2020 14:07
+10 Василь Грім
погибший - Аттила Горват из села В. Бийгань, известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу "Доки"

Судя по имени это мадяр.
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11.04.2020 14:02
+10 Роман Бакс
"известный на Закарпатье контрабандист..." и что, много лет он всем был известен как суперконтрабандист, а органы ни жу-жу?? "хорошая" работа, ничего не скажешь
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11.04.2020 14:05
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