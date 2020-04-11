Плесень "ДНР" пожирает город: на Набережной оккупированного Донецка стала пропадать плитка. ФОТО

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В оккупированном РФ Донецке на Набережной методично воруют плитку, которой вымощены пешеходные дорожки.

Об этом сообщил блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Плесень ДНР пожирает город: на Набережной оккупированного Донецка стала пропадать плитка 01

"В Донецке потихоньку воруют плитку на Набережной, уложенную в прошлой сытой жизни при Украине. Так плесень под названием "ДНР" постепенно и сожрет город. Даже дорожек не останется", - написал он в комментарии под фото.

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Плесень ДНР пожирает город: на Набережной оккупированного Донецка стала пропадать плитка 02

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Топ комментарии
+24 Nikolai Chizhevsky
русский мир пришел-классика
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11.04.2020 14:04
+15 Ali Hasan
А у нас зелена пліснява з'їдає Україну.
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11.04.2020 14:10
+11 Имярек
Та хоч якась різноманітність серед новин "Бубочка обісрався"
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11.04.2020 14:08
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