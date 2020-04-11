"Біля цієї стіни не соромно": мужчина в маске плачет у Стены памяти в Киеве. ФОТО ДНЯ
Журналист "Радіо Свобода" Андрей Дубчак сделал душераздирающее фото, на котором перед Стеной памяти с именами погибших украинских воинов плачет мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дубчака в фейсбуке.
"Сидел парень и плакал.
Но у этой стены можно. У этой не стыдно.
И людей не было. Карантин.
Может потому и пришел.
Я был лишним", - написал журналист в комментарии к снимку.
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