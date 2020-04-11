"Біля цієї стіни не соромно": мужчина в маске плачет у Стены памяти в Киеве. ФОТО ДНЯ

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Журналист "Радіо Свобода" Андрей Дубчак сделал душераздирающее фото, на котором перед Стеной памяти с именами погибших украинских воинов плачет мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дубчака в фейсбуке.

Біля цієї стіни не соромно: мужчина в маске плачет у Стены памяти в Киеве 01

"Сидел парень и плакал.
Но у этой стены можно. У этой не стыдно.
И людей не было. Карантин.
Может потому и пришел.

Я был лишним", - написал журналист в комментарии к снимку.

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Топ комментарии
+25 Семен Шкаралупа
Дай Боже тобі щастя, чоловіче.
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11.04.2020 15:42
+23 Nick Valentine
А тварям зеленым стало "соромно"!! За героев Майдана, за войну с рашей!! Выбрали себе своего кумира!! При чем, 73% решило ВМЕСТЕ, что он лучший среди них!! Как можно быть такими ублюдками?!?!
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11.04.2020 15:43
+21 dfasf sdfsdfs
Зелена влада незабаром заборонить і плакати за загиблими майданівцями...
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11.04.2020 15:42
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