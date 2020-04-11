Обрушение в многоквартирном жилом доме произошло в Запорожье: спасатели эвакуировали 15 человек, еще 40 вышли самостоятельно. ФОТО

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В субботу, 11 апреля, в Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного жилого 3-этажного дома на улице Павлокичкаская.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 11 апреля в 12:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в 3-этажном жилом доме на вул.Павлокичкаская в Заводском районе Запорожья.

"Прибыв на место происшествия спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал. Под угрозой оказались жители 2 и 3 этажей. Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек - вышли самостоятельно. Бойцы ГСЧС огородили центр опасности и контролируют место чрезвычайного происшествия", - сказано в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции и представители органов местной власти. Сотрудники газовой службы перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва. Причина разрушения устанавливается. Ситуация контролируется.

Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас органами местной власти решается вопрос по обеспечению жителей дома временным местом проживания на время проведения аварийных работ.

От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 16 человек личного состава.









Фото: пресс-служба ГСЧС