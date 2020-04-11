В Нью-Йорке роют братские могилы для жертв коронавируса. ФОТО

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Случаев заболевания COVID-19 в одном только штате Нью-Йорк больше, чем в любой другой стране. За последние сутки там выявлено еще 10 тысяч заболевших, и общее число составляет теперь 159 937.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

В Испании, которая до недавних пор была лидером в этом печальном рейтинге, COVID-19 диагностирован у 153 тысяч человек, в Италии - у 143 тысяч.

При этом смертей в штате Нью-Йорк меньше, чем в этих странах - 7 тысяч против 15 500 в Испании и 18 000 в Италии.

Китай, ставший эпицентром вспышки и распространения эпидемии, заявляет о 82 тысячах подтвержденных случаев на своей территории, умерло 3 300 человек.

Всего на территории США зарегистрировано 462 тыс. случаев и 16 500 летальных исходов.

Общемировая статистика по миру - более полутора миллионов заболевших, 95 тысяч умерших.

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В интернете появились снимки, сделанные с дрона в Нью-Йорке, на которых люди в защитной одежде опускают гробы в братскую могилу. Видно, как они спускаются по лестнице на дно огромной ямы.

Эта часть Нью-Йорка - остров Харт - более 150 лет используется властями города для массовых захоронений тех, у кого нет родных или чьи семьи не могут оплатить похороны.

Только в четверг в этой братской могиле было захоронено около 40 гробов с телами умерших.

По данным мэрии Нью-Йорка, похороны на острове Харт раньше проводились не чаще раза в неделю, теперь работа там останавливается только в выходные.

Обычно для этого привлекали заключенных тюрьмы на острове Райкерс, также расположенного в акватории Нью-Йорка. Но в разгар эпидемии похоронами занимаются компании-подрядчики.

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В Нью-Йорке третий день подряд умирает рекордное количество пациентов с коронавирусом. В минувшую среду там скончалось 799 человек, и с тех пор ежедневное число жертв растет.

При этом губернатор штата Эндрю Куомо сообщил, что количество пациентов с COVID-19, доставляемых в больницы, снижается второй день подряд. По его мнению, это происходит благодаря введенным карантинным мерам и социальному дистанцированию.

"Эта эпидемия - бесшумный взрыв, который накрыл общество и выбирает своих случайных жертв с особой жестокостью, все это похоже на то, что мы уже видели 11 сентября", - сравнил губернатор нынешнюю ситуацию с терактами в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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В интервью телеканалу Эн-би-си глава экстренной комиссии по борьбе с коронавирусом при Белом доме Энтони Фаучи сказал, что в США от COVID-19 погибнет около 60 тысяч человек. В конце марта Фаучи полагал, что число жертв составит 100-200 тыс. человек.

По составленным ранее прогнозам правительства США, примерно столько же - до 60 тысяч человек - могут умереть от простого гриппа в период с октября 2019 по март 2020 года.