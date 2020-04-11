СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в Одесской области. ФОТО

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Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Одесской области канал нелегальной миграции через государственную границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Двое жителей региона организовали механизм незаконной переправки украинских граждан и иностранцев в одну из европейских стран, а также в обратном направлении. Своим клиентам дельцы обеспечивали переход через госграницу вне установленных пунктов контроля", — сказано в сообщении.

За переход границы с каждого нелегала брали от 500 до 1000 долларов США.

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Организаторов переправки мигрантов задержали на горячем. Им собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

Также СБУ проверяет, не были ли причастны к работе нелегального канала переправки мигрантов сотрудники Госпогранслужбы.

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