РПГ-22, гранату Ф-1 с запалом и более тысячи патронов изъяли у жительницы Трехизбенки, - полиция Луганщины. ФОТОрепортаж

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Сотрудники уголовного розыска, следователи полиции и взрывотехники в ходе проверки оперативной информации обнаружили и изъяли у 46-летней жительницы прифронтовой Трехизбенки Новоайдарского района оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, на месте происшествия правоохранители изъяли РПГ-22, граната Ф-1 с запалом, 1080 патронов калибра 5.45 мм.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", в ходе которого следователям предстоит установить, откуда у женщины взрывоопасные предметы и зачем она их хранила.

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РПГ-22, гранату Ф-1 с запалом и более тысячи патронов изъяли у жительницы Трехизбенки, - полиция Луганщины 01
РПГ-22, гранату Ф-1 с запалом и более тысячи патронов изъяли у жительницы Трехизбенки, - полиция Луганщины 02
РПГ-22, гранату Ф-1 с запалом и более тысячи патронов изъяли у жительницы Трехизбенки, - полиция Луганщины 03

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Топ комментарии
+1 саша паламарчук
Та просто прикольно буде понаглядати як лаптєногий буде тужитись тут, вялічіє напрягать своє.
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11.04.2020 22:13
+1 Вовошка Кац Бондаренкомельник
А вот и нет кацыка😂
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11.04.2020 22:16
+1 три - пятнадцать
казла с первого слова видно по рогам....
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11.04.2020 22:18
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