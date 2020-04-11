РПГ-22, гранату Ф-1 с запалом и более тысячи патронов изъяли у жительницы Трехизбенки, - полиция Луганщины. ФОТОрепортаж

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Сотрудники уголовного розыска, следователи полиции и взрывотехники в ходе проверки оперативной информации обнаружили и изъяли у 46-летней жительницы прифронтовой Трехизбенки Новоайдарского района оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, на месте происшествия правоохранители изъяли РПГ-22, граната Ф-1 с запалом, 1080 патронов калибра 5.45 мм.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", в ходе которого следователям предстоит установить, откуда у женщины взрывоопасные предметы и зачем она их хранила.

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