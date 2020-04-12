Украинская "Мрия" после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19. ФОТОрепортаж

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Самый большой самолет в мире, украинский Ан-225 "Мрия", вечером 11 апреля совершил посадку в аэропорту Алматы (Казахстан) на пути в Китай, куда отправился за гуманитарным грузом для европейских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер-аккаунт Aeronews.

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Фото: facebook.com/groups/kazaviation

11 апреля 2020 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия вылетел из международного аэродрома "Киев-Антонов-2" в первый рейс после модернизации. "Мрия" присоединится к "Русланам" и станет шестым самолетом авиакомпании "Авиалинии Антонова", задействованных в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

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Фото: facebook.com/ukroboronprom

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