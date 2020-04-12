Спасатели продолжают борьбу с огнем в зоне ЧАЭС: за сутки сброшено 250 т воды. КАРТА

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В зоне ЧАЕС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств по прежнему наблюдается тление травяного настила отдельным очагами.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 ч. 12 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

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К тушению пожаров привлечено 353 человека и 89 единиц техники, из них от ГСЧС 294 человека личного состава и 64 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которыми 11 апреля осуществлено 107 сбросов - 250 т воды).

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/ч., на КДП Дитятки 0,01 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

Госагентство по управлению зоной отчуждения