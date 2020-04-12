Мужской монастырь УПЦ МП горит на Ривненщине. ФОТОрепортаж

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Пламенем охвачены три хозяйственных постройки на территории мужского монастыря УПЦ МП в с. Липки Гощанского района Ривненской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области.

Информация о пожаре поступила на спецлинию "101". Сейчас на месте пожара работают 40 спасателей и 5 пожарных автоцистерн.

Площадь пожара — 400 квадратных метров.

"Пожар находится под контролем. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. Проводятся работы по окончательной ликвидации пожара", — сообщили в ГСЧС.

Что стало причиной возгорания и какой ущерб нанес пожар, пока неизвестно.

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Топ комментарии
+49 Ernst List
Вот это дезинфекция!
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12.04.2020 13:54
+46 Алекс Мышкевич
в Вербное воскресение монастыри просто так не горят.
только по воле Боженьки Мужской монастырь УПЦ МП горит на Ривненщине - Цензор.НЕТ 1717
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12.04.2020 13:58
+45 Дмитрий Мальченко f8c475e2
Вата та скрєпи горять?
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12.04.2020 13:53
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