11-летняя школьница с Харьковщины пошила и бесплатно раздала 2000 масок. ФОТОрепортаж

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Пятиклассница Алиса Пономаренко из Балаклеи шьет от 50 до 100 масок в день и раздает их всем желающим. Тканью девочку снабжают волонтеры, они же помогли ей с починкой сломавшейся швейной машинки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Объектив".

Алиса каждый день проводит за швейной машинкой от 3х часов и больше. В день она может пошить 50–100 масок.

Маски Алиса и ее мама Юлия передают в больницы, на рынок, просто раздают всем желающим.

Ткань и нитки девочке передают неравнодушные люди. Они же помогли с ремонтом швейной машинки, когда та сломалась.

"Откликнулись люди, когда у Алисы вышла из строя швейная машинка, и заплатили за ремонт. Есть люди, которые помогают с тканью, нитками и другим необходимым материалом для пошива масок. Есть те, которые отказываются принимать бесплатно маски и платят какую-то сумму", — рассказала мать девочки Юлия.

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"Мы будем очень рады любой помощи – нам нужна ткань и резинка. Ткань должна быть хлопковой, желательно новой. Поражают люди, которые приносят нам новое постельное белье, чтобы Алиса кому-то пошила маски. Это невероятные люди", – добавила Юлия.

Те, кто хочет помочь девочке, могут связаться с ее мамой Юлией Пономаренко.

Напомним, с 6 апреля в Украине запрещено находиться в общественном месте без защитной маски или респиратора. За нарушение грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

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