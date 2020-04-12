В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения. ФОТОрепортаж

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Украинцев призвали молится за спасение от пожара Чернобыльской Зоны отчуждения.

Такой призыв разместила на своей странице в Фейсбуке пользователь Виктория Гнатив, передает Цензор.НЕТ.

"Мы молились за Австралию, когда она была в огне.

Молились за Нотр-Дам, и за Амазонский лес, когда горели они.

Все активно постили картинки со словами сожаления и сочувствия.

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Сегодня уже 8-й день как горит Чернобыль. И это наша с вами страна, где все ваши репосты новостей и слова сочувствия?

Почему мы забыли? Почему мы игнорируем это?

Неужели это недостаточно важно?

Спасатели восьмой день не могут погасить огонь, горят леса, животные, дома!

Некоторые деревни могут полностью выгореть! Некоторые из них удалось эвакуировать

Давайте молиться теперь и за Чернобыль, Украина", - призвала она.















































