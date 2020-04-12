Глава Сумской ОГА Грищенко нарушил карантин, пресс-служба удалила свидетельства, - журналистка Адаменко. ФОТО

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Глава Сумской ОГА Роман Грищенко подписывал с представителями бизнеса меморандум о сотрудничестве без маски. Действие происходило в общественном месте — здании ОГА. Журналистка написала заявление в полицию.

Об этом Елена Адаменко рассказала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы вы понимали, Сумская ОГА удалила со своей официальной страницы видеозапись трансляции подписания Меморандума с бизнесом, на котором задокументировано, как председатель ОГА вместе с Дашутиным, Федорченко, Дорошенко и остальной "бизнес-элитой" нарушил правила карантина людей", — написала Адаменко.

Журналистка указала, что здание областной государственной администрации является общественным местом.

"К слову, фотки этого же мероприятия остались и на официальном сайте ОГА. Также сохранены и видеозаписи с брифинга губернатора Грищенко о "строгом контроле за соблюдением правил карантина в области"", — добавил Адаменко.

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По словам журналистки, она написала заявление в полицию и предоставила пояснения в письменном виде.

"Надеюсь, что нашей полиции хватит составлять протоколы не только на студентов из Иордании и алкашей на велике", — подытожила журналистка.

На официальном сайте Сумской ОГА и на странице ОГА в Фейсбуке указано, что подписание меморандума о сотрудничестве состоялось 10 апреля.

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Напомним, с 6 апреля в Украине запрещено находиться в общественном месте без защитной маски или респиратора. За нарушение грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.



