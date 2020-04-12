Трое детей погибли во время пожара на Кировоградщине, - ГСЧС. ФОТО

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В с. Костомаровка Бобринецкого района Кировоградской области во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела трех погибших детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"12 апреля в 13:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 кв.м", - говорится в сообщении.

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Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.

Трое детей погибли во время пожара на Кировоградщине, - ГСЧС 01
Трое детей погибли во время пожара на Кировоградщине, - ГСЧС 02

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.

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Топ комментарии
+2 Michail Viktorovich
Ти думаєш в тій хаті знали що таке "Wifi" або датчики диму?
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12.04.2020 19:55
+2 andrey pavlov d663f82f
Вы посмотрите на этот дом.Это же эпоха доисторического материализма.За чем смотрели соответствующие органы.Нельзя в такой богатой стране найти приличное жилье для троих малолетних детей?Или жулье все растащило по Лондонам и Монако.Вы ответите за все сволочи!Придет час расплаты!
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12.04.2020 19:59
+1 Александр Васечкин
а може краще спіральки ставити?
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12.04.2020 19:46
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