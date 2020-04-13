Пьяный водитель насмерть сбил 80-летнюю женщину на Ривненщине и при побеге врезался в столб, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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44-летний водитель легковушки "Audi А6" на перекрестке допустил наезд на женщину-пешехода, которая, предварительно, шла по проезжей части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Ривненской области.

От полученных травм потерпевшая погибла. Водитель, несмотря на совершенное не остановился и убежал с места происшествия, через 500 метров он въехал в придорожный столб.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователями следственного управления начато досудебное расследование. В рамках уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины транспортное средство изъято и помещено на территорию Владимирецкого отделение полиции.

Результаты освидетельствования показали, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения - 3,07 промилле алкоголя. Его задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи решают вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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