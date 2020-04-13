Полицейский автомобиль насмерть сбил человека в Киеве, мужчина перебегал дорогу в запрещенном месте, - Нацполиция. ФОТО

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По предварительным данным, пострадавший перебегал проезжую часть в запрещенном месте. Причины этого ДТП будут установлены в ходе расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"На Харьковском шоссе водитель, управляя автомобилем "Skoda Octavia", совершил наезд на мужчину. На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи главного управления полиции Киева. Также по адресу прибыла карета скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Предварительно было установлено, что водитель служебного автомобиля двигался по шоссе в направлении улицы Фанерной, а тем временем пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать следователи Государственного бюро расследований.

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