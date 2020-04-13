В аэропорту Токио установили картонные кровати: на них прибывшие ждут результаты тестов на COVID-19. ФОТОрепортаж

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Территория зала прилета в токийском аэропорту Нарита преобразована в зону с картонными краватями для международных путешественников, которые ожидают результатов тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Временная импровизированная зона ожидания с десятками картонных кроватей предназначена для тех, чьи друзья и родственники не могут забрать их личным транспортом. Пока люди ждут результаты, персонал в защитном снаряжении разносит закуски и воду", - говорится в сообщении.

В то же время использование пространства в аэропорту Нарита под временный "лагерь" вызвало критику в японских социальных сетях: пользователи отметили, что это может способствовать распространению коронавируса, а не сдерживать его.

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В аэропорту Токио установили картонные кровати: на них прибывшие ждут результаты тестов на COVID-19 01
В аэропорту Токио установили картонные кровати: на них прибывшие ждут результаты тестов на COVID-19 02
В аэропорту Токио установили картонные кровати: на них прибывшие ждут результаты тестов на COVID-19 03

Коронавирус и карантин
аэропорт карантин Токио COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 133133
у вас из говна памятники делают
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13.04.2020 12:02
+6 5 копійок
А оманське Брехло розпускало їх на всі 4 сторони.
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13.04.2020 12:03
+5 133133
Дикари.

Разве для того тесты делаются, чтобы их тратить на всякие измерения ?
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13.04.2020 12:01
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