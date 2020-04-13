Пьяный водитель Mercedes устроил тройное ДТП в Днепре: два человека погибли, - полиция. ФОТОрепортаж

6247

В результате дорожно-транспортного происшествия в Днепре погибли два человека - 29-летний водитель автомобиля "Daewoo Nexia" и его 28-летняя пассажирка.

Какк информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"ДТП с участием трех автомобилей произошло 12 апреля около 21:00 на ул. Набережная Победы г. Днепр. Все транспортные средства двигались по ул. Набережная Победы в сторону площади Победы. Как установили следователи, водитель автомобиля Mercedes Benz совершил столкновение с задней частью автомобиля Daewoo Nexia, который стоял на красный сигнал светофора. После этого по инерции "Daewoo" столкнулся с автомобилем Skoda Superb, который стоял впереди него", - сказано в сообщении.

Сообщается, что водитель автомобиля Mercedes получил травму головы и был госпитализирован в больницу. Предварительно, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейский автомобиль насмерть сбил человека в Киеве, мужчина перебегал дорогу в запрещенном месте, - Нацполиция. ФОТО

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.



Фото: сайт полиции