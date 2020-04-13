Пьяный водитель Mercedes устроил тройное ДТП в Днепре: два человека погибли, - полиция. ФОТОрепортаж

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Днепре погибли два человека - 29-летний водитель автомобиля "Daewoo Nexia" и его 28-летняя пассажирка.

Какк информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"ДТП с участием трех автомобилей произошло 12 апреля около 21:00 на ул. Набережная Победы г. Днепр. Все транспортные средства двигались по ул. Набережная Победы в сторону площади Победы. Как установили следователи, водитель автомобиля Mercedes Benz совершил столкновение с задней частью автомобиля Daewoo Nexia, который стоял на красный сигнал светофора. После этого по инерции "Daewoo" столкнулся с автомобилем Skoda Superb, который стоял впереди него", - сказано в сообщении.

Сообщается, что водитель автомобиля Mercedes получил травму головы и был госпитализирован в больницу. Предварительно, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Пьяный водитель Mercedes устроил тройное ДТП в Днепре: два человека погибли, - полиция 01

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Пьяный водитель Mercedes устроил тройное ДТП в Днепре: два человека погибли, - полиция 02
Фото: сайт полиции

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