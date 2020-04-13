Несмотря на пандемию: США доставили для ВСУ дополнительные транспортные средства, - посольство. ФОТО

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США продолжают оказывать Украине помощь в оборонной сфере даже во время пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Посольство США в Украине в Facebook.

"Даже во время COVID-19 предоставление нашей помощи Украине в сфере безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, Вооруженные силы Украины смогут использовать их в зоне проведения ООС", - сказано в сообщении.

Несмотря на пандемию: США доставили для ВСУ дополнительные транспортные средства, - посольство 01
Фото: посольство США/Facebook

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"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии", - добавили в пресс-службе посольства.

Несмотря на пандемию: США доставили для ВСУ дополнительные транспортные средства, - посольство 02

Помощь Украине Коронавирус и карантин
карантин США операция Объединенных сил COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+18 Igor Lemke dd5e2437
Thanks guys!
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13.04.2020 14:15
+9 Ben23
Друзья познаются в беде
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13.04.2020 14:29
+8 Йцу Кенг 07b0c614
зелю аж покрутило......
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13.04.2020 14:19
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