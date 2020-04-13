Тело пропавшего накануне двухлетнего мальчика обнаружили в водоеме на Житомирщине, - полиция. ФОТОрепортаж

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В селе Покостовка на Житомирщине в водоеме нашли тело двухлетнего мальчика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

12 апреля вечером в полицию обратилась жительница с. Покостовка с сообщением об исчезновении ее внука. Мальчик играл во дворе дома, но в какой-то момент оказался без присмотра взрослых и исчез. Местные жители вместе с полицейскими в течение ночи разыскивали ребенка. Утром 13 апреля тело ребенка нашли в водоеме неподалеку от двора, где мальчик играл.

В ходе уголовного производства, начатого по факту исчезновения ребенка, установлено, что в семье жителей с. Покостовка воспитывалось трое детей в возрасте 11, 9 и 2,5 лет. Семья добропорядочная и не попадала в поле зрения социальных служб или правоохранителей.

В тот день, около 19:00 часов, семья находились в доме родственников неподалеку от своего места жительства. Дети играли во дворе, а взрослые разговаривали на веранде. По словам мамы мальчика, он оставался без присмотра не более 5 минут.

Обнаружив его отсутствие, взрослые сразу бросились на поиски, осмотрели близлежащую местность, ближайшие дома, посадку, овраг, поле, но ребенка не нашли. Родные пропавшего обратились за помощью к местной общине и полиции.

"Совместные группы полицейских, жителей села, спасателей и егеря в течение ночи работали над поисками ребенка. Проверяли хаты, чердаки, сараи, а также прилегающую территорию в радиусе нескольких километров, но, к сожалению, поиски не принесли желаемого результата", - рассказывает заместитель начальника ГУНП области Артем Лисогор.

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Неподалеку от двора, с которого исчез мальчик, расположены два водоема и колодец. Утром 13 апреля спасатели Управления ГСЧС откачали воду сначала из колодца, а затем из близлежайшей ко двору копанки. Именно в ней и обнаружили тело ребенка. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах его гибели.

"Выражаем соболезнования семье по поводу тяжелой утраты.



Фото: сайт полиции

В то же время обращаемся ко всем родителям: будьте предельно внимательными, осторожными и ответственно относитесь к обязанностей по уходу и воспитанию детей", - говорится в сообщении.