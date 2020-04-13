Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции "Янов", горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО. ФОТО

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Пожар в Зоне отчуждения оминул Рыжий лес и вышел к станции "Янов", которая находится в трех километрах от ЧАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения, передает Цензор.НЕТ.

Основные очаги возгорания находятся в районе сел Новый мир, Старая Рудня, Кливина и Чистогаловка.

"В районе села Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, обойдя участок Рыжего леса, "вышел" к железнодорожной станции "Янов", - сообщают в ведомстве.

Спасатели принимают все возможные меры для максимального сдерживания огня и недопущения его распространения на лесные массивы. На левом берегу реки Припять никаких возгораний нет.

Читайте также: Выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса. Пытаются не допустить перехода огня на Припять, - глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Емельяненко

Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции Янов, горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО 01
Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции Янов, горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО 02
Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции Янов, горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО 03

Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции Янов, горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО 04

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Топ комментарии
+13 OL SHER 53db4d2e
С приходом бубачки на трон в Украине одна напасть за другой
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13.04.2020 14:55
+9 Irada
Сгорела часть радиоактивного Рыжего леса, а нам сообщают, что фон ниже нормы и умный огонь обошел этот участок. Еще вчера там вообще не было ветра, сегодня уже возникли бушующие порывы. Может проще сказать, что больше недели надеялись на не пойми что и тушить начали 3 дня назад, а до этого изображали активность?
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13.04.2020 14:57
+9 pompiere
Закон переходу кількості в якість в ретроспективні.
Кількість рукожопих виборців перейшла в якість - обрали рукожопого президента, рукожопу ВР, призначають перепризначають рукожопих міністрів, тощо.
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13.04.2020 15:00
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