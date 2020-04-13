Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения, передает Цензор.НЕТ.
Основные очаги возгорания находятся в районе сел Новый мир, Старая Рудня, Кливина и Чистогаловка.
"В районе села Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, обойдя участок Рыжего леса, "вышел" к железнодорожной станции "Янов", - сообщают в ведомстве.
Спасатели принимают все возможные меры для максимального сдерживания огня и недопущения его распространения на лесные массивы. На левом берегу реки Припять никаких возгораний нет.
Кількість рукожопих виборців перейшла в якість - обрали рукожопого президента, рукожопу ВР, призначають перепризначають рукожопих міністрів, тощо.