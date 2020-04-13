Житель Львовщины использовал поддельные дипломатические номерные знаки и документы на авто за границей, - контрразведка. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Контрразведчики спецслужбы установили, что дипломатические номерные знаки, которые использовал украинец для своего элитного авто, выданы на другое транспортное средство и не имеют никакого отношения к этому гражданину.
Псевдодипломат использовал поддельные номерные знаки и техпаспорт на свой автомобиль, ведь рассчитывал на специальную защиту в соответствии с нормами международного права, дипломатические привилегии и иммунитет.
Сейчас устанавливается возможная причастность украинца к другой противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.