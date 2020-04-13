Житель Львовщины использовал поддельные дипломатические номерные знаки и документы на авто за границей, - контрразведка. ФОТО

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Служба безопасности Украины разоблачила жителя Львовщины, который использовал поддельные дипломатические номерные знаки и документы на авто нашего государства за рубежом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики спецслужбы установили, что дипломатические номерные знаки, которые использовал украинец для своего элитного авто, выданы на другое транспортное средство и не имеют никакого отношения к этому гражданину.

Псевдодипломат использовал поддельные номерные знаки и техпаспорт на свой автомобиль, ведь рассчитывал на специальную защиту в соответствии с нормами международного права, дипломатические привилегии и иммунитет.

Сейчас устанавливается возможная причастность украинца к другой противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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