Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова. ФОТО

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Волонтер Наталья Юсупова собирает помощь пожарным, которые уже 10 дней борются с огненной стихией в Зоне отчуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

"Ночью сестра воина АТО, который сейчас в Чернобыльской зоне, там где уже 10 дней бушуют пожары, написала мне, что около 400 человек тушат ужасный пожар. Как они спят прямо в машине, спят на улице, как горят села, как люди рискуют жизнью. Ком в горле. Вчера я узнала какие есть потребности и уже сегодня мы с подругой собрали груз почти 200 кг и отправили в зону Чернобыля. Купили опрыскиватели на 15-13 тыс., генератор - 7500 тыс., оплатила 50 сухпайков - 13 тыс., 100 кг уже едет из Запорожья в Чернобыль, купили защитные халаты для медиков 30 шт. - 7200 тыс., ещё 50 штук были у меня, отправила на топливо 6 тыс., отправили много новых футболок, мыльно-рыльное, кофе, чай, сладкое, защитные очки и купили 200 масок. Груз получился почти 200 кг и потратили 52 тыс. грн. Ещё успели в госпиталь завезти раненым продукты. С сухпайками из Запорожья почти 300 кг собрали. Но это не все. Заказала ещё респираторы от дыма, опрыскиватели всегда нужны на 16 литров, защитные маски. Прошу присоединяйтесь, уже сгорело 12 сел и много территории. Как все получу, будем снова отправлять в зону пожара. Все отчеты у меня на странице. Спасибо за каждую копейку. Карты для помощи 5218 5722 2178 3579 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - говорится в сообщении.



















