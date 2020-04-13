Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова. ФОТО

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Волонтер Наталья Юсупова собирает помощь пожарным, которые уже 10 дней борются с огненной стихией в Зоне отчуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

"Ночью сестра воина АТО, который сейчас в Чернобыльской зоне, там где уже 10 дней бушуют пожары, написала мне, что около 400 человек тушат ужасный пожар. Как они спят прямо в машине, спят на улице, как горят села, как люди рискуют жизнью. Ком в горле. Вчера я узнала какие есть потребности и уже сегодня мы с подругой собрали груз почти 200 кг и отправили в зону Чернобыля. Купили опрыскиватели на 15-13 тыс., генератор - 7500 тыс., оплатила 50 сухпайков - 13 тыс., 100 кг уже едет из Запорожья в Чернобыль, купили защитные халаты для медиков 30 шт. - 7200 тыс., ещё 50 штук были у меня, отправила на топливо 6 тыс., отправили много новых футболок, мыльно-рыльное, кофе, чай, сладкое, защитные очки и купили 200 масок. Груз получился почти 200 кг и потратили 52 тыс. грн. Ещё успели в госпиталь завезти раненым продукты. С сухпайками из Запорожья почти 300 кг собрали. Но это не все. Заказала ещё респираторы от дыма, опрыскиватели всегда нужны на 16 литров, защитные маски. Прошу присоединяйтесь, уже сгорело 12 сел и много территории. Как все получу, будем снова отправлять в зону пожара. Все отчеты у меня на странице. Спасибо за каждую копейку. Карты для помощи 5218 5722 2178 3579 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - говорится в сообщении.

Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 01
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 02
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 03
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 04
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 05
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 06
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 07Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 08
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 09Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 10
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 11
Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 12Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 13

Пожарным в Зоне отчуждения нужна помощь: собран груз на 300 кг, готовится новый, - волонтер Юсупова 14

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Топ комментарии
+16 18c49ed2
Вопрос к зеленому недоразумению, решившему, что оно может управлять страной и к тем баранам, которые в это поверили.
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13.04.2020 18:15
+15 петя петров 67e659e8
так страна есть или уже нет?
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13.04.2020 18:10
+14 Влад Стах
Страны нет после выборов в 2019, этой шайке дилетантов не до пожара, они думают как Коломойше угодить..
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13.04.2020 18:13
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